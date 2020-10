Campidoglio, per il centrodestra c'è Bertolaso

Dopo tanti annunci e smentite di candidature, il centro-destra potrebbe convergere su Guido Bertolaso come candidato sindaco di Roma. L'ex capo della Protezione Civile è infatti il nome proposto da Silvio Berlusconi per le prossime amministrative. Bertolaso si era già candidato a Roma nel 2016, col sostegno di Forza Italia, salvo poi ritirarsi (all'epoca Lega e Fratelli d'Italia appoggiavano la candidatura di Giorgia Meloni e il partito di Berlusconi decise di sostenere Alfio Marchini).

Il nome dell'ex capo della Protezione Civile troverebbe l'appoggio della Lega, ma non di tutto il centro-destra. Fratelli d'Italia, infatti, questa volta non candiderà la propria leader Giorgia Meloni, ma avrebbe suggerito di candidare una sua esponente, Chiara Colosimo. Nonostante la giovane età, la 34enne consigliera regionale ha già una notevole esperienza politica (fu eletta per la prima volta nel Lazio dieci anni fa) e si è occupata a lungo, soprattutto, di sanità e politiche sociali. Resta da capire chi la spunterà nella corsa alla sfida ai già candidati Virginia Raggi e Carlo Calenda.(E. Chi.)

