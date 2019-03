Camper e roulotte dell'amore sempre evergreen nella Capitale quando si parla di prostituzione. Da Caracalla a Tor di Quinto, Tor San Giovanni e Settebagni fino alla via Salaria in direzione di Rieti è facile vederli. Mezzi da campeggio vintage, con la verniciatura consumata e vetusta. Al posto di guida, in attesa del cliente di turno una donna di vita attempata o un viados ormai nazionalizzato italiano. Ai clienti, come racconta una prostituta, piace l'idea fare sesso occasionale a pagamento nella cabina con i finestrini coperti dalle tendine scure. Non si rischiano multe, ci si può lavare e ci sente più protetti rispetto all'automobile.

«Sostiamo nelle aree riservate ad i camper, tanto sono sempre libere ed abbandonate racconta una prostituta sulla sessantina del parcheggio di Tor di Quinto. In questo modo i clienti si sentono sicuri che la loro privacy sia tutelata e non si rischiamo multe. Ai tempi del sindaco Alemanno continua la donna quando venne emessa l'ordinanza antiprostituzione eravamo le uniche che lavoravano senza problemi perché non violavamo nessun regolamento e non davamo alcuno scandalo».(E. Orl.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA