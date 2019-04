Campania e Sicilia, una domanda su tre arriva da qui. Il Reddito di cittadinanza fa boom al Sud - come era prevedibile - ma fa indubbiamente un certo effetto verificare in cifre (dati del Ministero del Lavoro) la somma di moduli inviati all'Inps con quelli di Poste, Caf e spedizione online.

Al 7 aprile le domande sono 806.878. Campania al primo posto (137.200 moduli di richiesta) e la Sicilia al secondo (128.809): insieme fanno il 32% del totale. Al terzo posto il Lazio (73.861), quarta la Puglia (71.535), quinta la Lombardia (71.310), ultima la Valle D'Aosta (appena 1.031). Fra le province la classifica è guidata da Napoli (78.803 domande), seguita da Roma (50.840) mentre in coda c'è Bolzano (356). Interessate circa 2,8 milioni di persone in condizioni di povertà, pari a circa il 68% dei potenziali aventi diritto. Il sussidio massimo è di 780 euro al mese per una persona. (M.Fab.)

