CAMPAGNANOTorna la giornatapiù dolceall'insegna del mieleGiornata dolcissima con la quarta edizione della Festa del miele che, domenica, animerà il cuore del borgo alle porte di Roma. Presso gli stand, che metteranno in vetrina molteplici varietà del dolcificante per eccellenza, fiore all'occhiello delle migliori aziende apistiche del Lazio, sarà possibile degustare ed acquistare anche gli altri prodotti dell'alveare, oltre ai tipici e alle specialità campagnanesi, tutte rigorosamente bio. A dare dimostrazione della propria abilità ci saranno gli artigiani locali, mentre la consueta cena itinerante permetterà di assaggiare una selezione di piatti locali. La manifestazione contempla anche buon vino, musica, spettacoli, l'apiario didattico e un'area riservata ai bimbi. Prevista inoltre la presenza del birrificio Agrilab di Campagnano, che offrirà in degustazione la propria birra artigianale e una deliziosa versione al miele.Info: 06/9044211