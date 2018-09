Campagna del Campidoglio «Non abbandonate i cani»

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Roma si stima che siano presenti 400 mila cani. È quanto ha spiegato l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari nel corso della presentazione della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono in strada delle deiezioni canine. «Aiutami nel momento del bisogno», il nome della campagna ideata da Ama, la municipalizzata dei rifiuti e dell'igiene urbana di Roma. I testimonial della campagna sono quasi 100 cani fotografati dai rispettivi proprietari, dipendenti Ama. Il messaggio dell'iniziativa ha volutamente un tono istituzionale richiamando la normativa vigente in materia che prevede come nelle aree pubbliche sia obbligatorio per i padroni di cani essere «muniti di appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine» e di «provvedere al l'immediata e totale loro asportazione facendo uso della suddetta attrezzatura».