Cambia il modulo con l'autocertificazione per gli spostamenti. Il Viminale ha aggiornato la direttiva per giustificare le uscite dalle abitazioni con una stretta legata alle persone in quarantena perché risultate positive al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. Nel modulo è stato inserita una dichiarazione che qualsiasi cittadino dovrà firmare, sotto la propria responsabilità, che confermerà di non essere soggetto agli obblighi di dimora. Il documento sarà controfirmato dalle forze dell'ordine durante i controlli e verificato in seguito. La novità si è resa necessaria per l'alto numero di persone che son sono state trovate fuori dalla propria abitazione nei giorni scorsi in violazione all'obbligo della quarantena.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

