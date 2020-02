Cally sdoganato e lo show si fa dolce con Zucchero e chef Ernst Knam

JUNIOR CALLY Ormai definitivamente sdoganato dall'ad Rai Fabrizio Salini. Prima messo sotto scopa per il brano sessista di tre anni fa, Strega, adesso ritornato nei cuori della dirigenza di viale Mazzini perché l'accusa almeno nel brano sanremese, No grazie non sussiste. La canzone in gara non si presta a queste contestazioni afferma Salini . Ci siamo confrontati su questo problema e abbiamo pensato che il nostro dovere fosse tenere la valutazione delle proposte artistiche entro il perimetro della competizione canora.

MUSICA & CIOCCOLATO Anche lo chef Ernst Knam arriva al Festival. Una scultura in cioccolato alta 163 cm è stata esposta per golosi e non. Realizzata a mano, è ispirata alla Primavera di Vincenzo Pasquali. Tecniche diverse di preparazione, una corona di fiori di cioccolato bianco, sarà ammirata durante la settimana della kermesse prima di essere riportata a Milano nel regno del re del cioccolato, in via Anfossi. Una fila di gente ad aspettarlo e fare selfie, il maestro cioccolatiere e la sua scultura saranno oggetto di una puntata su Discovery Real Time de Il re del Cioccolato. Di cioccolato anche delle praline colorate, raffiguranti le 7 note e i simboli chiave di violino, bemolle e diesis. Omaggio di Knam alla musica italiana.

ZUCCHERO ALL'ARISTON Sugar Fornaciari dovrebbe proprio avercela col Festival che, quando è stato in gara, lo ha sempre lanciato nei bassifondi della classifica. Ma alla fine da ospite ci torna sempre volentieri come farà mercoledì sera per lanciare il tour mondiale di Doc, il suo ultimo album di inediti.

Lunedì 3 Febbraio 2020

