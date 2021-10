Calenda: «Voto Gualtieri ma...»

Prove tecniche di endorsement. L'endorsement è quello di Carlo Calenda nei confronti di Roberto Gualtieri in vista del ballottaggio contro Michetti per l'elezione a sindaco di Roma. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, l'ex ministro ha detto: «Io non farò né alleanze né apparentamenti. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma Gualtieri, perché mi corrisponde di più. Michetti non ha uno straccio di programma. Ma non è un'indicazione di voto urbi et orbi: questa è la scelta di Calenda». La scelta di votare Gualtieri - spiegano comunque dallo staff dell'ex ministro - è legata alla promessa fatta da Gualtieri in merito all'assenza di esponenti del M5S in giunta.

E Michetti? Per ora è in programma un caffè con Virginia Raggi, dopo la cordiale telefonata dell'altro giorno. Ma - ha specificato la sindaca uscente - «ci sono contatti anche con Gualtieri». (M.Esp.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA