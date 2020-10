Calenda, no del Pd «Nessun appoggio»

Carlo Calenda candidato a sindaco della capitale. E il Pd Roma insorge: «Quella di Calenda ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra, è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l'apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda», afferma il segretario del Pd Roma Andrea Casu. Il leader di Azione ha ufficializzato domenica sera la sua discesa in campo per la guida del Campidoglio, pronunciandosi, tra le altre cose, contro le primarie: «Calenda si auto candida a sindaco di Roma. Ne prendiamo atto. Ora sta a lui decidere che fare. Può partecipare con altri al progetto politico e civico che stiamo tutti assieme costruendo oppure può decidere di andare da solo e fare un grande favore alla destra», fa eco il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

