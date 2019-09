Calderone in scena l'altra faccia del Paese

L'ultimo atto della vita da mafioso di Antonino Calderone raccontato dalla magistrale penna di Dacia Maraini e portato in scena dalla Compagnia del Teatro Artisti d'Inchesta, con David Gramiccioli (foto) per la regia di Angela Turchini. Va in scena al teatro San Luca il vissuto di quest'uomo che scivola e si incastra in una delle pagine più buie del nostro paese: potere, stragi, vendette, uccisioni, questo è il cocktail preferito dei cosiddetti uomini d'onore, che Calderone definirà al contrario uomini del disonore. David Gramiccioli, narratore in scena del testo della Maraini, si accosta con eleganza alla sensibilità dell'autrice creando atmosfere e intrecci che appartengono alla storia del nostro Paese, troppo poco raccontati, capaci di far riflettere non solo su ciò che è oggettivamente il personaggio e il suo mondo, ma anche sulla necessità di ricercare sempre la verità, a qualsiasi costo.

Via Renzo da Ceri 136 (Pigneto), domani ore 21 e domenica ore 18, 13 euro, 3476755569

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

