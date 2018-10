Calciopoli pure in Belgio: riciclaggio e corruzione

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Tre mesi fa lo storico terzo posto al Mondiale in Russia, miglior risultato di sempre per il Belgio. Ma dalla gloria alla polvere la linea è sottile. È scoppiato il caso Calciopoli pure da quelle parti, con la magistratura che indaga su vari reati come riciclaggio e corruzione. La Federcalcio belga: «Inquietante per l'immagine del nostro calcio». Già, proprio così, visto che è stata realizzata una serie di perquisizioni domiciliari che riguardano alcuni club (famosi) della Jupiler Pro League, ovvero la serie A del Belgio, tra qui Genk, Anderlecht, Bruges e Standard Liegi (!). Una delle figure calcistiche arrestate è l'allenatore croato del Bruges Ivan Leko, prelevato direttamente a casa.Confermate dunque le indiscrezioni dei media belgi, che parlano di perquisizioni in una dozzina di squadre che militano nella Pro League. Parla il presidente del club Bart Verhaeghe: «Nulla da nascondere, abbiamo dato da verificare i contratti e le fatturazioni e verrà fuori che sarà tutto in ordine e pulito». I broker Dejan Veljkovic e Mogi Bayat, anch'essi arrestati, sono al centro di questa operazione denominata mani pulie. Un'altra brutta storia.