Calcio in tv, Premium rischia

Marco CastoroI diritti della Serie A tengono in apprensione anche le redazioni di Sky e Mediaset Premium. La possibilità che la Lega si faccia un canale suo, con uomini e mezzi propri, spaventa parecchio telecronisti, inviati, conduttori e opinionisti che ogni settimana ci raccontano il pallone davanti alle telecamere. Quello stesso pallone che se dovesse rotolare via dalle due emittenti pay potrebbe portare a nuovi scenari per i giornalisti.A Sky sono convinti che l'azienda farà di tutto per prendere la Serie A, come è stato fatto negli ultimi anni. E quindi la tensione è sotto controllo, anche perché ci sono la Champions e l'Europa League da raccontare. Nella redazione sportiva di Premium, invece, i 40 giornalisti stanno tutti con il fiato sospeso. Mediaset ha già fatto sapere di non essere intenzionata a spendere per i diritti della Serie A oltre le cifre sostenibili (200 milioni a stagione per il pacchetto mini di squadre prima fascia).E se il Biscione dovesse rimanere schiacciato dagli eventi esiste il rischio che - terminati i Mondiali che saranno trasmessi in chiaro - il calcio in diretta possa sparire. I costi onerosi della Champions hanno costretto Mediaset ai tempi supplementari, perché gli abbonati non sono cresciuti in maniera esponenziale e ci sono voluti i ricavi pubblicitari dei saldi free di fine stagione per far tornare il sorriso sul volto del cassiere.Inoltre Premium è una struttura già destinata alla vendita. Di recente si è deciso di cedere con accordi economici i canali Cinema e nell'accordo con Sky si potrebbe arrivare alla cessione di un ramo d'azienda. Quindi senza calcio dove convoglierebbero i giornalisti? È vero che ci sono i notiziari sportivi e gli spazi nei tiggì, tuttavia esiste la possibilità di un accorpamento dello Sport con altre redazioni. Scenari a parte, a Cologno i dirigenti sono ottimisti perché sanno che la partita è ancora giocabile.