Calci e pugni alla troupe Rai, arrestati altri 3 ultras

Si chiamano Simone Dominici, Claudio Corbolotti e Riccardo Rinaldi (alias il Gigante) gli ultras laziali arrestati ieri per l'aggressione alla giornalista ed al cameraman della trasmissione Rai Storie italiane, avvenuta lo scorso 20 dicembre a Ponte Milvio. I tre avevano pestato a calci e pugni gli inviati del talk show condotto da Eleonora Daniele durante un'inchiesta sugli assembramenti: hanno ricevuto il cosiddetto daspo Willy.

La Digos ed i carabinieri della compagnia Trionfale, per lo stesso pestaggio, il 13 gennaio avevano arrestato altri due tifosi della curva nord: Franco Costantino (molto legato a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019) e Ruggero Andrea Isca. Ad aprile del 2019 Claudio Corbollotti venne denunciato per avere esposto a Milano (in piazzale Loreto ed in corso Buenos Aires) uno striscione in onore di Benito Mussolini, mentre insieme ad altri manifestanti faceva il saluto romano. Per Corbolotti e per gli altri imputati, che saranno pocessto a giugno, la procura lombarda contesta l'articolo 2 della Legge Mancino sul divieto di organizzare e promuovere manifestazioni fasciste.

