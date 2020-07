Calci e pugni all'autista del 105 che si era rifiutato di farlo salire a bordo senza mascherina, poi si dilegua e aggredisce anche una guardia giurata, prima di essere arrestato. Scene di ordinaria follia su via Casilina, davanti alla stazione della Metro di Centocelle: all'alba di domenica scorsa, infatti, un 27enne italiano, alterato da alcol o stupefacenti, è andato su tutte le furie quando era stato invitato a indossare il dpi contro il contagio. Non solo ha aggredito il conducente ma gli ha anche rubato il tesserino prima di fuggire.

Alla fine il 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato Casilino ed è accusato di furto e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'autista, portato in ospedale, ha avuto sette giorni di prognosi, mentre la guardia giurata uno.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 05:01

