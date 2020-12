Calci e pugni a un disabile per rubargli uno zainetto

Emilio Orlando

Lo hanno avvicinato, spintonato, preso a calci e pugni facendolo cadere. Non contenti lo hanno rapinato. Nonostante fosse un disabile con difficoltà motorie: tutto come nella scena culmine del film Arancia Meccanica, lo hanno accerchiato in tre e preso a calci per farlo cadere.

Dopo averlo colpito con calci e pugni, un componente della gang lo ha rapinato dello zaino con dentro uno smartphone. Dopo il pestaggio e la rapina lo hanno lasciato a terra tumefatto e dolorante con delle vistose ferite ancora insanguinate senza alcuno scrupolo. L'aggressione è avvenuta mercoledì notte vicino la stazione Termini, tra via Cavour e via Amendola.

Le grida della vittima ed il parapiglia che, si era creato hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Quirinale, che è riuscita ad ammanettare uno dei malviventi e a soccorrere il trentottenne peruviano rapinato. Gli altri complici sono fuggiti, come sono soliti fare rapinatori che colpiscono in gruppo, in due diverse direzioni facendo perdere l loro tracce.

Il diciottenne è stato bloccato dai carabinieri, dopo che si era sbarazzato del cellulare rubato scaraventandolo a terra, è stato arrestato e processato per direttissima. I carabinieri lo hanno anche multato per aver violato le norme anti Covid. Il rapinato, invece è stato trasportato in ospedale da un'autoambulanza del 118. Nel mese di ottobre, un altro disabile subì una feroce rapina a Trastevere.

L'uomo rapinato, ultranovantenne e con un deficit motorio, si trovava insieme alla moglie ed era appena uscito dalla posta di viale Ippolito Nievo dove aveva appena ritirato tremila euro allo sportello. Il rapinatore che, si era nascosto nel portone di un palazzo, venne arrestato dalla polizia municipale che stava nella zona e processato per rapina aggravata.

