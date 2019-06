Calcetto, al via la Coppa dei Canottieri per sostenere l'ospedale Bambino Gesù

C'è chi lo chiama futsal, chi invece calcio a 5, ma Roma quando si parla di sfida storica c'è solo il calcetto. È partita martedì sera la 55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy, l'iconico torneo di calcetto dei circoli storici della capitale, il più antico d'Europa, che fino al 23 luglio vedrà contendersi il trofeo nelle categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60.

Trentasei Squadre, quattro partite al giorno, otto Circoli storici in gara: la fossa del Circolo Canottieri Lazio apre i cancelli della storia, in palio il trofeo più ambito: la coppa Babbo Valiani che va al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo Babbo Valiani e all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il Canottieri Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore, il Canotttieri Aniene nell'edizione della scorsa estate. Tra le novità di questa edizione il Charity Match Il fiume per i bambini a sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: Frammenti di luce. «Uno dei nostri soci ha raccontato il Presidente del Canottieri Lazio Paolo Sbordoni è un medico dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, ci ha parlato tanto del suo lavoro e quello dei suoi colleghi e ci ha ispirati. All'unanimità abbiamo deciso di ideare il fiume per i bambini, una partita di beneficenza e una cena che si terrà nel corso della Coppa, i cui proventi andranno interamente alla Fondazione dell'Ospedale pediatrico della Capitale. Il nostro obiettivo è farlo diventare un evento storico come il nostro torneo. Nelle vesti di presidente sono davvero orgoglioso e sono certo che in futuro si potranno realizzare insieme nuovi importanti progetti. In qualità di padrone di casa vorrei ringraziare tutti i Circoli e dare il benvenuto al nostro Title Sponsor Zeus Energy che ha adottato il torneo per i prossimi tre anni».(I. D. G.)

