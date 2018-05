Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CALCATAUNA GIORNATASTILE WOODSTOCKUna piccola Woodstock, a cavallo tra Roma e Viterbo. Il mito datato 1969 replicherà a Calcata, borgo dall'atmosfera bohémien che, domani e domenica, sarà il palco naturale di Peace & Love. Alla seconda edizione, il festival hippie diffonderà la filosofia dei figli dei fiori per le vie del paesino arroccato su uno sperone tufaceo, con bell'affaccio sulla Valle del Treja. Oltre al mercatino a tema e agli spettacoli itineranti degli artisti di strada, la manifestazione porterà in piazza i concerti di vari musicisti, che si esibiranno con repertorio originale e tributeranno big come Janis Joplin, Bob Dylan, Neil Young, Doors, Rolling Stones, America, Led Zeppelin, Genesis e Crosby Stills Nash & Young. Durante tutto il weekend grotte aperte al pubblico, massaggi vibrazionali ed esposizione di sculture, da ammirare possibilmente in abbigliamento anni Settanta, consigliato per partecipare alla festa.Info 3892198400.