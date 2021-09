Calabria e Sardegna a rischio zona gialla

Dopo la Sicilia, già in zona gialla da una settimana, rischiano di finirci da lunedì prossimo anche la Sardegna e la Calabria: il verdetto è atteso per oggi. I dati però portano in zona retrocessione. La percentuale dei vaccinati è bassa: 67,2% in Sardegna, 63,3% in Calabria, contro la media nazionale che supera il 70%. Secondo il rapporto Agenas l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari la Sardegna ha la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva pari al 12 (due punti sopra la soglia), e quelli in area medica al 14 (un punto sotto). La Calabria resta nei limiti per i letti occupati in intensiva (9) ma sfora su quelli occupati nei reparti ordinari (17%). Se resteranno in bianco, sarà per un soffio.

Per la Ue è i rosso - secondo la mappa curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - anche il Lazio, mentre la Campania torna in giallo. In rosso restano anche l'Italia del Sud e le isole.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

