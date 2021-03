Cala il sipario sull'esaltante carriera di uno dei grandi maestri del cinema, Bertrand Tavernier. Il regista francese è scomparso ieri all'età di 79 anni. Il suo sguardo illuminato e malinconico ha partorito film intimisti che mettevano sempre al centro del racconto gli scontri ma anche gli slanci affettivi all'interno di atmosfere spesso torbide e tormentate. A dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati la moglie Sarah, i figli e l'Institut Lumière, di cui Tavernier era presidente.

Nato a Lione il 25 aprile del 1941, è sempre rimasto fedele e alla sua città, nonostante una vita errabonda e una passione ricorrente per gli Usa. All'America del jazz e alla Parigi della sua giovinezza aveva reso uno straordinario omaggio, dirigendo in coppia con uno dei suoi idoli, Robert Parrish Mississippi Blues nel 1984 e poi nell'86 Round Midnight con le musiche di Miles Davis.

Al Festival di Berlino ha vinto il Premio speciale della giuria per L'orologiaio di Saint-Paul (1974) e l'Orso d'oro per L'esca (1995), al Festival di Cannes il premio come migliore regista per Una domenica in campagna (1984); ha inoltre ricevuto 5 Prix César. Ma Tavernier era anche produttore, critico, storico del cinema ed esperto di gialli (il polar francese), sceneggiatore e comunicatore. Insomma un vero illuminista fuori tempo. (C. Fab.)

