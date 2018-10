Caicedo stupisce, Strakosha timido

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STRAKOSHA 6Reattivo nella ripresa sul tiro di Luis Gustavo che devia in angolo, impietrito sulla punizione di Payet.WALLACE 7La nuova acconciatura porta bene: sblocca di testa da bomber vero in difesa gestisce al meglio anche le situazioni più difficili.ACERBI 6,5Si immola nel primo tempo su un tiro a botta sicura di Mitroglou è il solito punto fermo della difesa che guida da autentico leader.RADU 6,5I francesi la mettono subito sul fisico e lui non si tira indietro. Ocampos gli rende la vita difficile ma lui non molla di un centimetro.CACERES 6,5Gara senza sbavature, parte un po' con il freno a mano tirato ma cresce con il passare die minuti diventando prezioso anche in fase di ripiego.MILINKOVIC 6,5Gioca ancora con eccessiva sufficienza, cerca sempre il colpo ad effetto anche se la sua è comunque una gara di grande sostanza.LEIVA 7Non al top fisicamente, resiste per un tempo ma ad inizio ripresa si deve arrendere. Meno presente ma sempre efficace. (5' st Marusic 7: regala alla Lazio il 3-1).PAROLO 6,5Corre senza soluzione di continuità, quando deve prendere il posto di Leiva in cabina di regia impiega un po' per entrare nel ruolo.LULIC 6,5Gara do sostanza e di grande sacrificio è lui a dettare i tempi della manovra; gol che si è divorato a inizio ripresa. (17' st Berisha 6,5: solita corsa e sostanza).CAICEDO 8Perfetta l'intesa con Immobile: prova a mandarlo in gol con un assist di tacco, Ciro ricambia regalandogli il pallone del raddoppio. Esce per un problema fisico. (29' st Cataldi 6,5: prezioso).IMMOBILE 7,5Super senza gol. Scheggia il legno con un tiro dal biliardo, poi serve su un piatto d'argento la palla del 2-0 per Caicedo.INZAGHI 7Terza vittoria di fila; qualificazione vicina.