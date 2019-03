Caicedo e il rinnovo, i tempi si allungano

ROMA - Terminati i 2 giorni di riposo concessi da Inzaghi, la Lazio si è ritrovata ieri a Formello per iniziare a preparare la doppia trasferta di campionato: domenica contro l'Inter a san Siro e mercoledì prossimo a Ferrara con la Spal.

Assenti Immobile, Milinkovic Savic, Marusic e Pedro Neto, impegnati con le rispettive nazionali e di rientro oggi, sono rimasti a riposo precauzionale Patric, Leiva e Radu. Quest'ultimo, vittima di una contusione durante l'amichevole di sabato scorso contro la Primavera biancoceleste, non sembrerebbe comunque in dubbio per la sfida coi nerazzurri. Capitolo rinnovi. In attesa dell'ufficializzazione dell'accordo con Lucas Leiva, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, appare sempre più in bilico la posizione di Caicedo. Il 30enne ecuadoregno vorrebbe prolungare oltre il 2020, ma la società preferirebbe ringiovanire l'attacco sfruttando, magari, gli eventuali introiti che garantirebbe l'entrata in Champions League. Infine il recupero: Lazio-Udinese slitta al 17 aprile, dal 10 che era prevista (ore 19).

(P.Bru.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA