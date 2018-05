Cafarotti: «Punteremo sul turismo»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il neo assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, dopo essere entrato ufficialmente in giunta, si presenta in Aula Giulio Cesare con un discorso che guarda al futuro della città e alla condivisione delle scelte: «Mi attende una nuova sfida che ho preso volentieri. Ci sono fascicoli caldi sulla mia scrivania su cui ho le idee già chiare, laddove non sono ancora chiare lo sono nel metodo: il più condiviso e partecipato possibile» con la collaborazione «di maggioranza e opposizioni. Secondo il Tuel, il Comune rappresenta comunità cittadina e ne cura l'interesse e lo sviluppo. Questa è la mia chiave di lettura».Per Cafarotti ora «dobbiamo pensare alla città, non facendoci fagocitare dall'ordinario ma immaginandola tra 10 anni. Da parte mia, ho già fatto un giro degli uffici per conoscere tutti dipendenti dei dipartimenti». Inizialmente, ad annunciare la nomina di Cafarotti era stato il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito. Poi in seguito ad un richiamo al regolamento del consigliere FdI Andrea De Priamo, è venuta in Aula la sindaca Virginia Raggi che ha fatto di persona la comunicazione sottolineando che Adriano Meloni esce dall'esecutivo, ma resta a collaborare con il Campidoglio (sul fronte del turismo).Critiche dal consigliere De Priamo che, nell'augurare buon lavoro a Cafarotti, ha però ricordato: «È l'ennesimo cambio in questa amministrazione. Si è perso anche il conto degli assessori di questa giunta. Siamo ormai ampiamente in doppia cifra...». Il capogruppo del M5S Paolo Ferrara, invece, ha pronunciato parole di fiducia: «Lavoriamo insieme per Roma e siamo sicuri che faremo bene».(P. L. M.)