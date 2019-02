CAF DI USURAI

Emilio Orlando

La finalità nobile del patronato, di essere un istituto che fornisce assistenza a pensionati, lavoratori e cittadini in difficoltà veniva usata come copertura e schermo ad una feroce e spietata attività di prestiti a strozzo, con tassi d'interesse che arrivavano al trecento per cento annuo.

Le vittime erano tutte persone con gravi problemi economici e che non potevano accedere al credito legale. Con questo sistema, considerato infallibile dalla banda, potevano contare sul silenzio e sull'omertà delle vittime che non avrebbero mai rivelato quello che si celava dietro il Caf. Gli usurai che gestivano il centro d'assistenza fiscale di Centocelle, non avevano scrupoli, tanto che ad una donna gravemente malata che necessitava di cure mediche molto costose che non poteva permettersi, al posto di un prestito legale con una finanziaria ne avevano concesso uno ad usura. La vittima strozzata dagli interessi sulle rate che settimanalmente non riusciva a corrispondere, ha presentato la denuncia alla guardia di finanza.

In manette è finita la cinquantenne Eleonora Di Martino titolare dello studio, i suoi due figli Alessio e Simone Renzani di 31 e 29 anni e Dino Pelliccioni di 52 anni. Per tutti gli arrestati il pool della procura capitolina che combatte i reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, contesta i reati di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria durante le indagini, svolte anche con intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti elettronici, hanno individuato altre sette persone cadute nella rete degli usurai. Durante le perquisizioni è stato sequestrato un registro dove accanto ai nomi degli usurati vi era riportata anche la somma di denaro concessa ed il tasso d'interesse applicato oltre la soglia consentita dalla legge.

Il gruppo di malviventi, temendo di essere intercettato parlava con un linguaggio in codice che gli inquirenti definiscono criptico, dove i prestiti venivano chiamati torte, feste, compleanni o album mentre le rate regali e gli interessi definiti come candeline o figurine.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA