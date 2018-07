Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caetano Veloso, uno dei giganti del cantautorato brasiliano, torna dal vivo in Italia con il nuovo tour Ofertorio. Sul palco, per la prima volta, sarà affiancato dai figli Moreno, Tom e Zeca. Insieme daranno vita a uno show speciale in versione volutamente acustica, dimensione naturale di Veloso, nel quale il massimo esponente del Tropicalismo riproporrà le sue raffinate melodie alla chitarra, aggiungendoci il suo inconfondibile timbro vocale. Il cantautore brasiliano, reduce dall'esibizione all'Eurovision Song Contest con il portoghese Salvador Sobral vincitore della precedente edizione, si raffronta con la famiglia, sinonimo di felicità, mostrando anche al pubblico le sorprendenti capacità dei suoi figli d'arte. Il quartetto Veloso eseguirà i grandi successi del repertorio del cantautore, come Reconvexo, O Leãozinho, Un canto de afoxé para o bloco do Ilê e Sertão, oltre alle composizioni di Moreno Veloso e degli altri due figli più piccoli.Viale P. de Coubertin 30, domani alle 21, 40-80 euro, auditorium.com