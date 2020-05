Cade la Pioggia / Negramaro

Avevo appena preso la patente e mio padre comprò un'altra macchina per lasciarmi quella vecchia, una Fiesta verde scura, compatta e dura a morire. Frequentavo ancora il liceo e il senso di indipendenza che mi dava poterci andare con un mio mezzo era indescrivibile.

Mi svegliavo prima per potermi godere quei 10 minuti di tragitto ascoltando la radio nel traffico mattutino di Roma. Era uno di quei giorni con i corsi di recupero pomeridiani: lezione normale fino alle 13, pranzo veloce alla Casa del Sandwich, allenamenti di calcio e poi di nuovo a scuola, per chi come me aveva il debito in qualche materia.

Quando uscii pioveva talmente tanto che usai lo zaino per ripararmi dalla pioggia ed entrare in macchina meno zuppo possibile. Lo lanciai sul sedile del passeggero e accesi la radio, mi sedetti e cominciai a respirare, ancora fermo sul viale della scuola, come a dire la giornata è finita. Una FM passava Cade La Pioggia dei Negramaro. Una canzone meravigliosa arricchita dall'entrata di Jovanotti sul finale. La mia mente scattò una foto che è rimasta impressa in tutti questi anni. La spensieratezza stava per finire ed io stavo diventando grande.

