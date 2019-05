Cade in un pozzo di 5 metri muore operaio vicino Roma

Emilio Orlando

Giallo alle porte della Capitale. Un uomo di 29 anni, Enrico Saulle, è stato trovato morto in fondo a un pozzo in muratura a San Cesareo un piccolo comune dei Colli Prenestini a pochi chilometri da Roma.

Saulle era uscito al mattino per andare a potare le piante in un terreno vicino casa a ridosso di via Casilina. Le mancate risposte alle telefonate sul cellulare avevano messo in allarme i familiari. Nel pomeriggio la tragica scoperta. Il cadavere del giovane operaio - frigorista di professione che arrotondava lo stipendio facendo il giardiniere - è stato ritrovato in fondo a un pozzo profondo cinque metri che si trovava proprio nell'appezzamento di terra dove stava lavorando.

Dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia di Palestrina e del nucleo investigativo di Frascati, coordinati dalla procura di Tivoli, sembrerebbe che Saulle stesse ripulendo dai rami secchi alcuni alberi in una campagna in via della Pidocchiosa, quando sarebbe caduto nel pozzo, morendo sul colpo. La dinamica però rimane ancora un mistero. Nessun testimone e nessuna traccia di colluttazione sono emersi per il momento sulla scena. I lavori di ripulitura gli erano stati commissionati dal proprietario del fondo agricolo. Rimangono però ancora poco chiare le cause della morte del ventinovenne. Oggi al policlinico di Tor Vergata verrà effettuata l'autopsia. La vittima era sposata e aveva due figlie. La notizia della tragedia ha sconvolto anche Mondragone (Caserta) la sua città natale, dov'era molto conosciuto, come pure suo padre Franco, che per molti anni è stato proprietario di una famosa gioielleria.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA