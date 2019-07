Cade dallo scooter e muore a 23 anni nel tratto killer della Tangenziale

Enrico Chillè

Ha perso il controllo del suo scooter, mentre viaggiava lungo la Tangenziale Est in direzione stadio Olimpico, ed è morto poco dopo l'arrivo ospedale. Aveva appena 23 anni Eduardo Giannini, un ragazzo residente a Fiano Romano che poco prima delle 5.30 di ieri mattina si è schiantato lungo la Circonvallazione Nomentana (il vecchio tratto della Tangenziale Est) dopo aver perso il controllo del suo Suzuki Burgman. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma le condizioni del manto stradale in quel tratto di strada sono già sotto accusa.

Eduardo si trovava a bordo del suo scooterone quando ha sbandato all'altezza dell'uscita di viale Etiopia, nel tratto di Tangenziale Est compreso tra le uscite della Batteria Nomentana e del Ponte delle Valli. La situazione è apparsa subito disperata: un'ambulanza ha tentato la corsa verso il Policlinico Umberto I, ma il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche agenti della Polizia Localedei gruppi Parioli e Nomentano, per eseguire i rilievi scientifici del caso. I vigili urbani hanno anche visionato le registrazioni delle telecamere, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. La causa dell'incidente potrebbe essere il dissesto del manto stradale, che in quel punto, tra buche e tombini, costituisce un pericolo per chi si muove su due ruote. Meno di due settimane fa, nello stesso tratto, ma in direzione opposta, era morta una donna di 41 anni che viaggiava a bordo di una moto. Per consentire i rilievi, il tratto di Tangenziale Est compreso tra la Tiburtina e il Ponte delle Valli, in direzione Olimpico, è rimasto chiuso, causando anche lunghissime code nelle ore di punta mattutine.

L'incidente di ieri sulla Tangenziale Est ha causato l'undicesima vittima a Roma e dintorni dall'inizio del mese di luglio.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

