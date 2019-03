Cade con lo scooter È gravissimo

Il curvone colpisce ancora. Sul Muro Torto va - purtroppo - registrato l'ennesimo motociclista caduto sulla curva dopo il parcheggio di Villa Borghese, in direzione di piazzale Flaminio. L'incidente è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì intorno alle 3 del mattino. Nessun altro mezzo sembrerebbe essere rimasto coinvolto nella caduta del conducente del motorino, ipotesi che però non è stata del tutto accantonata dagli investigatori. Sembrerebbe invece escluso che il giovane abbia perso il controllo del suo motorino a causa del manto stradale.

Il malcapitato motociclista stavolta è un uomo di 34 anni nato in Francia ma cittadino italiano, e che è stato immediatamente soccorso dal personale del 118: trasportato al Policlinico Umberto I, per le sue ferite gli è stato assegnato il codice rosso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. La prognosi del trentaquattrenne rimane al momento riservata. Sul posto, per svolgere i canonici rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che hanno ricevuto l'aiuto anche dei caschi bianchi del Gruppo I Trevi e del XIV Montemario.

(L. Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA