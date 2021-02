Caccia alle varianti, L'Iss lancia uno screening rapido a tappeto

Caccia alle varianti che rischiano di rallentare la fuoriuscita dal Covid. Parte una nuova indagine rapida «quick survey» dell'Istituto superiore di sanità per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti di Sars-Cov-2 definite Uk, Brasiliana e Sudafricana. L'indagine è coordinata dall'Iss con il supporto della Fondazione Kessler e in collaborazione con ministero della Salute, Regioni e PPAA. L'obiettivo è identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 in RT-PCR, possibili casi di infezione riconducibili a varianti.

La valutazione prenderà in considerazione i campioni notificati il 18 febbraio. Ogni Regione dovrà inviare entro entro il 1° marzo 2021 alle ore 12 i risultati aggregati relativi all'indagine rapida sulla diffusione delle varianti UK, Brasiliana e Sudafricana in Italia. Tutti i dati ottenuti per la presenza di una delle tre varianti oggetto della valutaziondovranno essere inseriti nella piattaforma della Sorveglianza Integrata COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità.

