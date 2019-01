CACCIA ALL'UOMO

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emilio OrlandoPrima la lite violenta con gli addetti alla sicurezza che li avevano respinti dall'ingresso della discoteca perché visibilmente ubriachi e alterati. Poi le grida di odio contro i bodyguards che gli avevano impedito l'ingresso: «Torniamo e vi ammazziamo». Infine, la strage sfiorata per un soffio. Con tre manovre rapide e repentine a bordo di una Mercede Classe B nera. Con l'acceleratore premuto al massimo ha provato ad investire, come un'auto ariete impazzita, le persone che erano in fila alle transenne dello storico Qube, locale di via di Portonaccio 212.Sono momenti interminabili e concitati. Lo stridere degli pneumatici della macchina contro la folla e la voglia di vendetta dell'uomo al volante seminano panico e terrore nella movida romana, sempre più spesso teatro di episodi violenti. Due buttafuori vengono travolti dalla furia omicida dell'avventore allontanato. Uno viene investito e sbalzato sul cofano della macchina e trascinato per diversi metri lungo la strada, sotto gli occhi di decine di testimoni che, terrorizzati per quanto stava accadendo, si sono buttati terra temendo il peggio anche per la loro incolumità. «Ci ammazza, ci ammazza», urlavano spaventati i ragazzi fuori il locale, famoso per le serate a tema Mucca Assassina del venerdì. I feriti, trasportati uno al San Camillo e l'altro al Sandro Pertini se la caveranno con quattordici e dieci giorni di prognosi. Per terra rimane la targa anteriore della Mercedes, che condurrà gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e delle Volanti in Via Augusto Mamuccari a Tiburtino III dove la macchina era stata abbandonata, vicino casa dell'uomo che ha tentato di uccidere.L'altra persona, un ragazzo di Tor Bella Monaca che era a bordo della macchina e ha partecipato al litigio, è stato denunciato. Non è la prima volta che fuori dal Qube si verificano fatti violenti. Nel 2018 un residente nel palazzo adiacente la discoteca, infastidito dalla musica ad alto volume lanciò una bottiglia incendiaria contro il locale. Nel 2015 un episodio analogo a quello di ieri: un ragazzo lasciato fuori dai buttafuori si ripresentò davanti la porta e sparò alcuni colpi di pistola.riproduzione riservata ®