Caccia all'errore Terrore a Grammaland

L'autore è redattore, traduttore, consulente editoriale ed autore di una grammatica pratica. E per Feltrinelli Kids ha firmato più storie dedicate alla grammatica e alla lingua italiana. L'avventura diventa un'avventura nel mondo delle parole, tra regole da rispettare, e le difficoltà di regole non rispettate. Grammaland è un parco dei divertimenti, spesso anche guardato male dai ragazzi costretti ad andarci in gita, dove però scoprono un mondo diverso e un diverso punto di vista sulla bellezza della lingua. E dove la passione verso la parola e le parole si mescola alla fantasia, ecco il divertimento nella lettura di: Terrore a Grammaland di Massimo Birattari. Cosa succede se in un lunapark molto speciale compaiono scritte sgrammaticate? Se grossi mostri abbattono le attrazioni con gli orrori di pronuncia e abbreviazioni da chat? Il professor Mangiafuoco, creatore di Grammaland, sarà aiutato proprio dai suoi giovani ospiti a trovare le soluzioni. Dai 10 anni.Terrore a Grammaland di Massimo Birattari, Feltrinelli Kids, 13 euro