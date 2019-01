CACCIA AL SUSSIDIO

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiUna quarantina di persone in attesa del loro turno, la signora F.R. che è indecisa se entrare o ripassare, il telefono che squilla di continuo. Il reddito di cittadinanza e quota 100 stanno mandando letteralmente in tilt i Caf della Capitale. Liste d'attesa sold out e appuntamenti anche più lunghi di due mesi: questo il bilancio dell'entrata in vigore dei sussidi di stato e della nuova riforma pensionistica.«In molti vengono al momento per capire cosa devono fare. Ora il punto cruciale è l'Isee (l'indicatore patrimoniale, ndr) scaduto il 15 gennaio. Chiedono su quello, e poi su tutto il resto», spiegano al Caf Uil di via Cavour. In parecchi centri di assistenza fiscale, anche per far seguito alle richieste di informazioni lievitate nelle ultime settimane, si è stabilito l'accesso all'utenza su appuntamento. Un modo per sveltire l'organizzazione riducendo le file davanti agli sportelli o in sala d'aspetto. Nella Capitale, il reddito di cittadinanza desta non poca curiosità. Sono numerosi i cittadini che negli ultimi giorni hanno ingolfato le segreterie dei Caf capitolini, privati e non, per prenotarsi chiedendo lumi sull'agognata misura di sussidio economico contro la povertà introdotta dal governo gialloverde.«L'affluenza è notevole. Dal primo gennaio abbiamo avuto una trentina di persone a settimana. Le domande più frequenti? Innanzitutto se sono idonei a usufruire del reddito e poi se bisogna fare l'Isee e i documenti necessari per avere i requisiti. Vengono utenti appartenenti a tutte le fasce d'età», evidenzia Luca Ceccarelli della Camera sindacale Uil di Roma Aurelio. «Il reddito prosegue Ceccarelli parte il primo aprile. La domanda si presenta al centro dell'impiego. Noi siamo abilitati per fare l'Isee. L'Inps per rilasciare l'attestazione, di norma, impiega 12 giorni lavorativi; con la riforma 2015, in una settimana e un giorno riesce perché si è velocizzato. Noi consegniamo l'Isee, verifichiamo i requisiti e indirizziamo all'ente competente». Al Caf di via Recina a San Giovanni le domande fioccano: «Il range è sopra i 40 anni?». «Ho diritto al reddito?». «Come faccio la domanda?». Sono i ritornelli scanditi più spesso. «Ci chiedono soprattutto le regole da seguire - afferma Mauro Leporani al Caf Usppidap in zona Trullo-Portuense - abbiamo una ventina di persone al giorno di media».riproduzione riservata ®