Caccia al sito condiviso da tutti

Da un lato monta la protesta per Malagrotta 2, dall'altro Roma trema: i rifiuti in strada fanno paura e il tempo passa. La Capitale sta cercando un nuovo sito per i rifiuti e, qualora dovesse sfumare l'ipotesi Monte Carnevale, sarebbe tutto da rifare.

Nel frattempo ha chiuso i battenti la discarica di Colleferro, attiva da 26 anni, che raccoglieva da Roma ogni giorno qualcosa come 1110 tonnellate di materiali. Dall'inizio dell'anno i rifiuti di Roma non possono andare neanche al Tbm di Rida di Aprilia: si tratta di 300 tonnellate di indifferenziato rimasti senza sito. La Capitale rischia quindi il collasso, sotto la spazzatura. Restano senza sede, ad oggi, oltre 1400 tonnellate di rifiuti. La Regione Lazio ha chiesto uno sforzo in più nei siti del territorio regionale ma potrebbe non bastare e intanto mandare la spazzatura fuori regione avrebbe comunque un costo. Sia che si tratti dell'Emilia Romagna sia, soprattutto, di siti esteri.(L.Loi.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

