Enrico Chillè

Prima ha sbandato. Poi ha travolto tre ragazze, ha urtato alcune automobili parcheggiate al lato della strada e si è dato alla fuga. È caccia al pirata che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito e ferito tre giovani, senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto nei pressi di via della Capannelle, non lontano dall'incrocio con via Appia.

Le tre ragazze ferite, trasportate in codice giallo al Policlinico Tor Vergata, non sono in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti dopo l'incidente per i primi rilievi, le tre giovani, di età compresa tra i 25 ed i 27 anni, erano da poco uscite da un locale e stavano chiacchierando sul marciapiede quando l'auto guidata dal pirata le ha travolte. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30 ed il conducente della vettura, che ha urtato anche un altro veicolo in sosta, è subito ripartito senza preoccuparsi delle condizioni delle tre ragazze.

Gli stessi vigili urbani intervenuti sul posto, al momento, stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire al pirata della strada. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni oculari, che si trovavano nella zona proprio al momento dello schianto.

I presenti hanno descritto il modello dell'auto, ma nessuno è riuscito a leggere e a memorizzare il numero di targa. Le indagini ora proseguono, anche grazie all'acquisizione, da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, delle immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi del luogo dell'incidente: in alcuni filmati, infatti, potrebbe essere stato immortalato il momento in cui la vettura si schianta a ridosso del marciapiede e poi riprende la sua marcia come se niente fosse accaduto.

Ai fini delle indagini, è ora indispensabile cercare di dare un nome al pirata della strada e solo in seguito sarà possibile stabilire il tipo di accusa a suo carico: al momento, l'ignoto automobilista potrebbe essere denunciato almeno per omissione di soccorso.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

