Caccia al docente ne mancano 37mila

A caccia di docenti in tutta Italia. Da matematica a spagnolo e sostegno, le assunzioni partono a rilento e sul concorso dei precari incombe la bocciatura del Consiglio di Stato. Insomma, la scuola non ha neppure riaperto ma è già sciopero.In base a quanto emerso dagli incontri sindacali al Ministero dell'Istruzione, a fine agosto era stato assunto meno di un docente su tre dei 57.322 previsti dal Miur. Vale a dire poco più di 17mila insegnanti tra materne, elementari, medie e superiori. A passo di lumaca le assunzioni al Nord, ferme al 17% del totale, quasi uno su tre nelle regioni del Centro, e oltre il 45% al Sud. Alla base di questo stallo ci sarebbero le difficoltà legate a reperire i docenti: mancano all'appello, infatti, soprattutto gli insegnanti di matematica, spagnolo e sostegno. In molte province le graduatorie ad esaurimento sono esaurite e lo stesso vale per quelle di merito. Dovrebbero subentrare gli iscritti delle nuove graduatorie di merito, quelle nate con il concorso degli ultimi mesi riservato agli abilitati, ma in molti casi non sono pronte. A cominciare proprio dalla lingua spagnola. Ma non solo.Il concorso per abilitati della scuola media e superiore, ancora in corso, rischia di essere dichiarato illegittimo: il Consiglio di Stato infatti ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione sull'ammissibilità del concorso straordinario riservato agli abilitati. Risulta infatti una disparità di trattamento verso i laureati, senza abilitazione. E lo stesso accadrà per il concorso voluto dall'attuale Governo, non ancora partito, per gli abilitati alla materna e all'elementare. L'unico percorso abilitante, quindi, dovrebbe essere il concorso. «Bisogna provvedere con urgenza alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento per gli abilitati - spiega Marcello Pacifico dell'Anief - la parola presto spetterà al Parlamento. I precari l'11 settembre prossimo sciopereranno con una manifestazione davanti alla Camera».(L.Loi.)riproduzione riservata ®