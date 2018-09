Caccia ai pusher prima della campanella

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Guerra allo spaccio di droga nelle scuole, dal Viminale arriva il piano ad hoc per gli istituti frequentati dagli adolescenti: il progetto Scuole sicure punta a portare controlli a tappeto e campagne informative. Il piano, voluto dal ministro degli interni Matteo Salvini, prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro dal Fondo unico giustizia e chiede il coinvolgimento degli enti locali per aumentare i controlli nelle aree maggiormente a rischio, per assumere agenti della polizia locale a tempo determinato e pagarne gli eventuali costi per gli straordinari, installare impianti di videosorveglianza e avviare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità.Il piano Scuole sicure si concentra soprattutto sul contrasto all'uso di droghe ma può allargarsi anche alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. I fondi stanziati, pari a 2,5 milioni di euro in tutta Italia, verranno suddivisi tra 15 città e la fetta maggiore riguarda proprio Roma che, con i suoi 3 milioni di residenti, incasserà quasi 725mila euro. Un terzo delle risorse complessive, a seguire ci sono Milano con 345mila euro e Napoli 245mila euro. Il Campidoglio dovrà presentare entro il 20 settembre i progetti che, entro 10 giorni, verranno valutati e approvati dai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Partiranno allora i protocolli d'intesa e la Prefettura svolgerà controlli periodici, una volta al mese, per verificare l'avvio e lo svolgimento della sperimentazione. Il primo banco di prova, quindi, arriverà il 31 ottobre prossimo con un primo report sulla scrivania dell'Ufficio di gabinetto del ministro. Nei licei romani non sono mancati in passato controlli, cani antidroga e fermi con le forze dell'ordine che intervengono su segnalazione. In questo caso dovranno invece partire prima i controlli, dal centro alle periferie, anche davanti alle scuole medie.(L. Loi.)