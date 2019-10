CACCIA AI BULLI

Emilio Orlando

Caccia in rete al bullo telematico, che secondo gli inquirenti potrebbe aver avuto un ruolo nella morte dell'adolescente dell'Aurelio vittima presunta di bullismo. Tra i mittenti di quei messaggi, dileggianti, denigratori, offensivi e minatori inviati sulla chat tihiscrush.net si cela il misterioso cyber bullo, forse un coetaneo, che secondo la procura di Roma potrebbe aver istigato al suicidio la ragazzina tredicenne. La studentessa, che domenica sera si è lanciata dal nono piano di un palazzo in via di Valle Aurelia negli ultimi periodi era bersagliata da una serie di post che l' avrebbero indebolita psicologicamente.

È giallo su una telefonata ricevuta dalla ragazza prima di morire e su un post scomparso dalla rete. Il telefonino è stato sequestrato in attesa che vengano svolti, dai periti tecnici e dalla polizia postale gli accertamenti forensi per recuperare le conversazioni cancellate. I detective della quarta sezione della squadra mobile della questura di Roma, specializzati nei reati contro le fasce deboli, interrogheranno nei prossimi giorni, durante una serie di audizioni protette in speciali strutture dedicate all' ascolto dei minorenni, tutti gli amici e conoscenti coetanei della vittima.

L'ipotesi di reato iniziale, formulata dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, è istigazione al suicidio ma dagli interrogatori potrebbero venire fuori altri elementi che aggiungerebbero altri reati. Tra le lacrime ed il dolore delle compagne di scuola della ragazzina suicida, qualcuna fuori i cancelli del plesso scolastico si è lasciata scappare qualche rumors riguardo la loro amica che non c' è più. Negli ultimi giorni L., secondo chi frequentava la stessa classe, era molto nervosa preoccupata ed agitata, ma nonostante l'età adolescenziale era considerata una persona molto forte abituata a superare i problemi e le difficoltà, anche famigliari con il sorriso e con una cera determinazione. Il venerdì prima di lanciarsi nel vuoto, aveva festeggiato il tredicesimo compleanno.

Nulla lasciava presagire, secondo i parenti, che la giovane avesse potuto compiere un gesto così estremo. I funerali dell' adolescente suicida si svolgeranno venerdì in forma privata a cui prenderanno parte gli amici più stretti ed i parenti.

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

