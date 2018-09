CACCIA AGLI EVASORI

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaPiù controlli, periodo favorevole per il turismo e maggiore consapevolezza dei passeggeri. Potremmo racchiudere in questi tre punti la chiave del successo registrato da Atac in questi primi otto mesi. Il totale dei ricavi registrati da gennaio ad agosto 2018 incluso, infatti, ha superato i 176,6 milioni di euro, registrando così un aumento percentuale del 2,6% rispetto allo stesso periodo nel 2017.I ricavi per Atac sono cresciuti del 5,6% rispetto ad agosto 2017 e del 4% rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 17 milioni e 560 mila euro. Tra i ticket preferiti da romani e turisti la medaglia d'oro va al biglietto integrato a tempo. Le vendite del BIT (da 100 minuti) hanno registrato complessivamente ricavi in crescita del 12,2% rispetto ad agosto 2017. Numeri più positivi che vengono supportati anche grazie all'implemento delle task force volute dall'azienda e che agiscono su mezzi e capolinea, con dati soddisfacenti sia relativamente ai passeggeri controllati, che alle sanzioni emesse. Stando a fonti Atac, su 2,4 milioni di passeggeri controllati, l'evasione accertata sarebbe stata del 3 per cento per i biglietti metro, e del 6 per cento per quanto riguarda i biglietti di bus, bus elettrici e tram. La lotta all'abusivismo è tra i punti cardine della nuova gestione Simioni fortemente voluta dalla sindaca Raggi.«Nnumeri importanti che confermano il risanamento che abbiamo avviato dell'azienda a partire dallo scorso anno. La strada è ancora lunga, ma la direzione è chiara. #Roma #Atac». Così su twitter il consigliere capitolino M5s Enrico Stefàno, in merito alla notizia diffusa oggi da Atac riguardante la crescita nelle vendite dei titoli di viaggio.