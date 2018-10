Caccia ad Herrera e serve un difensore

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Un centrocampista, di esperienza e temperamento. È questo, per ora, l'unico identikit preso in considerazione a Trigoria in vista del mercato invernale. E tutti gli indizi portano ad Hector Herrera (foto) ormai ai ferri corti col Porto e con percentuali minime di rinnovo col club lusitano. La Roma, però, non vuole aspettare giugno per prenderlo a parametro zero ed è disposta a offrire 10-15 milioni per strapparlo alla concorrenza e averlo già a Trigoria tra un paio di mesi. Molto dipenderà dal passaggio o meno del Porto agli ottavi di Champions. Al giocatore sarà offerto un contratto da 3 milioni a stagione. Insomma il cerchio si stringe intorno al messicano, e Monchi potrebbe volare in Portogallo già durante la prossima sosta. L'alternativa è Samassekou del Salisburgo. Le condizioni fisiche di De Rossi e le difficoltà di Cristante e Nzonzi d'altronde impongono un rinforzo a centrocampo. In uscita potrebbe, invece, finire Marcano. In quel caso la Roma comprerebbe pure un difensore: si è proposto Nastasic, piacciono di più de Ligt e Blind dell'Ajax. (F. Bal.)riproduzione riservata ®