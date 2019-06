Cabbalà e Kubrik Festival dello Spazio

Lo Spazio come paradigma della relazione tra vita e conoscenza. Space the final frontier è il tema di Ebraica Festival Internazionale di Cultura, dodicesima edizione, al via sabato con la Notte della Cabbalà, fino a mercoledì nel quartiere ebraico. Promosso dalla Comunità Ebraica di Roma e curato da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella, il festival si occuperà di cambiamento e dell'innovazione. Tra gli eventi in programma, sabato nella Notte della Cabbalà, l'inaugurazione della mostra 2001. Odissea nello Spazio. The Visual Gallery tributo a Stanley Kubrick nel ventennale della morte (Palazzo della Cultura) e l'incontro Conversazione sullo Spazio con il rabbino capo Riccardo Di Segni e l'astronauta Umberto Guidoni. Due appuntamenti di cinema The Last Flight of Petr Ginz (sabato Giardini del Tempio) Stanley and Us, dedicato a Kubrick (domenica all'Isola del Cinema). Il festival si chiuderà con l'incontro con il celebre autore israeliano Eshkol Nevo e lo spettacolo Einstein and Me.

Info: www.ebraicafestival.it

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

