C'era una volta un posto semplice in cui si mangiavano piatti buoni, saporiti e della tradizione. Ora c'è un posto in cui si mangiano i piatti sì della tradizione, ma senza tanta cura. Il locale, rustico, con le tazze per bere il vino, con le opere liriche di sottofondo e il pianoforte per chi vuole suonare, ha perso un po'. E purtroppo, anche nel servizio, con personale frettoloso e a tratti burbero. In entrambe le sedi, quello in zona Brera e quello dietro il Duomo, i piatti escono a una velocità della luce, come venissero fuori dalla cucina di un fast food. I tortelli di zucca o di erbe, gli gnocchi di patate al ragù di culatello (che erano una specialità), la zuppa del giorno (diventata insipida), e gli stessi salumi, non hanno più quella particolarità che ti faceva tornare più che volentieri.

SALSAMENTERIA DI PARMA - Via Ponte Vetero, 11 e in Via San Pietro all'Orto, 9 - Milano

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

