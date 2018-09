C'era una volta, tre giorni di racconti popolari e canti

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniC'era una volta E il ricordo torna ai racconti fatti dalle nonne e dalle mamme. Le storie magiche che affascinavano solo grazie al suono della voce. Al Centrale Preneste Teatro va in scena Singing and telling, tre giorni di racconti e canti. Per i piccoli un viaggio attraverso le fiabe popolari, ricercate e scelte nelle diverse culture europee e di altri paesi del mondo, con letture a due voci eseguite da giovani attori. E per mamma e papà tre concerti serali di musica della tradizione orale italiana, irlandese e nord- americana. Filo rosso della manifestazione, l'oralità e l'ascolto. Oggi alle 17 narrazione di fiabe popolari della tradizione anglo-americana e di quella africana. Alle 21 il concerto di musica popolare partenopea dei Vesevo, gruppo dalle radici napoletane. Domani alle 17 racconti provenienti dalla cultura francese e da quella orientale. Alle 21 il duo Marco Fabbri, violino, e Maurizio Di Giacomo, specializzato nel finger-picking-style e ragtime, esegue musica popolare irlandese e bretone. Domenica, sempre alle 17, lettura animata delle fiabe della tradizione tedesca e russa. Mentre il concerto finale, alle 21, è quello della Cocci Mountain String che porta sul palco un mix di musica inglese, scozzese, irlandese con quella africana.