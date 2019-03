C'ERA UN CINESE IN ROMA

Enrico Chillè

Allerta rossa per il principe rosso: il presidente cinese Xi Jinping è atterrato ieri sera a Fiumicino, in un aeroporto assolutamente blindato, in vista degli incontri istituzionali che lo vedranno protagonista da questa mattina. Già nel primo pomeriggio di ieri, a Fiumicino e lungo tutto il percorso compiuto dalla delegazione cinese, sono scattati controlli, bonifiche e un allestimento di sicurezza a prova di attacco.

Xi Jinping ha viaggiato a bordo del Boeing 747-89L di Air China, atterrato all'aeroporto Leonardo Da Vinci intorno alle 19. A precederlo, di circa un paio d'ore, un altro aereo che trasportava altri membri della folta (oltre 300 persone) delegazione di ministri, imprenditori e giornalisti cinesi. Lo scalo romano, per l'occasione, si è presentato blindatissimo, con forze dell'ordine intente a presidiare ogni angolo. In campo circa 3500 uomini, compresi nuclei cinofili e tiratori scelti posizionati a protezione del percorso compiuto dal presidente cinese fino all'hotel Parco dei Principi. L'itinerario è stato anche seguito dall'alto, con l'impiego di 3 elicotteri a sorvegliare la zona.

I disagi per il traffico, lungo la Roma-Fiumicino e fino alla zona dei Parioli, non sono mancati: la circolazione è stata bloccata da uomini della municipale, con conseguenti disagi e lunghissime code lungo le principali arterie che da Fiumicino portano alla Capitale. Al passaggio dell'auto blindata che ha portato Xi Jinping al Parco dei Principi, la polizia, per garantire la massima sicurezza, ha anche paralizzato la rete mobile, oscurando così i telefoni cellulari.

Le criticità maggiori, però, sono attese per oggi: Xi Jinping, intorno alle 10.30, sarà ospite di Sergio Mattarella al Quirinale, poi si recherà a Montecitorio, a Palazzo Madama, a Palazzo Barberini e infine al Colosseo, che sarà chiuso ai visitatori per una visita esclusiva del presidente cinese e della moglie, Peng Liyuan. Sono già previste chiusure e deviazioni nelle otto aree di sicurezza individuate dalla Questura, ma il percorso di Xi Jinping e della sua delegazione potrebbero subire variazioni anche improvvise: il rischio è quello di ritrovarsi in una Roma sicuramente blindata ma anche, molto probabilmente, paralizzata dal traffico.

