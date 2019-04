C'è un periodo della lettura che assomiglia strettamente al gioco, in cui la fantasia cambia le regole della realtà, confondendosi però con essa e il bambino ama immergersi nelle storie con il suo sguardo. Se poi lo sguardo è quello di un pesce che ipnotizza, allora entusiasmo e risate allegre sono una certezza. Il mio grosso grasso pesce zombie è il primo libro di una serie - altra ca- ratteristica molto amata - e nasce da un esperimento mal riuscito, o ben riuscito perché dipende dai punti di vista, di un fratello maggiore che si improvvisa Scienziato Diabolico. Il pesce rosso Frankie cambia vita e inizia a far parte di una serie di buffe avventure. Un milione di copie vendute e tradotto in dodici lingue, numeri indicativi sulla capacità ipnotica di Frankie.

Il mio grosso grasso pesce Zombie, di Mo O'Hara, Il Castoro, 4,90 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA