C'è un mondo ancora da scoprire

Il libro di questa settimana dopo tante lettere di richiesta: Allevamento ed etologia dei pappagalli dell'esperto ornitologo Pierluca Costa. Di questi simpatici e bellissimi animali nonostante siano oggi particolarmente diffusi, non sono molto conosciute le loro caratteristiche ed esistono ancora notevoli difficoltà nell'uniformare le tecniche d'allevamento.

Ci sono infatti spesso numerose criticità variando molto le esigenze biologiche di questi uccelli: in base alla specie, ai territori dai quali provengono e agli ambienti in cui vengono allevati.

Quindi lo scopo primario di questo libro è divulgare le nozioni di base per il mantenimento dei pappagalli in ambiente domestico. Oggi siamo consapevoli che non è più possibile immaginare di scindere le tecniche d'allevamento dal concetto di benessere animale e un'approfondita conoscenza dell'etologia dei pappagalli è quanto mai necessaria. (A.Ben.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

