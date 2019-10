C'è un'Italia all'avanguardia in Europa e nel mondo

ROMA - Con oltre 33mila nuovi casi diagnosticati ogni anno, i tumori del sangue sono al quinto posto della classifica dei più frequenti in Italia ma i passi avanti della ricerca confermano terapie salvavita efficaci.

Infatti, se da una parte si registrano nuovi casi di linfomi, mielomi e leucemie, dall'altra la mortalità è in costante riduzione grazie a nuove terapie tra cui i nuovi farmaci e le CAR-T cell.

«Il mondo delle malattie del sangue è stato rivoluzionato dalla possibilità di curare alcune patologie del sangue, soprattutto neoplastiche, senza chemioterapia, in primis grazie alle CAR-T cell - afferma il professor Paolo Corradini, presidente della Società Italiana di Ematologia, Direttore Divisione di Ematologia Fondazione INT, Università degli Studi di Milano, in occasione del Congresso nazionale SIE di Roma - I dati consolidati a medio-lungo termine mostrano infatti che il 50% di pazienti con Leucemia Linfoblastica Acuta e il 35% di Linfomi non Hodgkin Diffusi a Grandi Cellule B hanno un controllo duraturo della malattia che potrebbe corrispondere a guarigione».(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA