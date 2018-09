«C'è un coccodrillo nel fiume» Vigili e 112 a caccia del rettile

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiDopo i cinghiali della Balduina, i maiali della Romanina, i gabbiani del centro e i topi ovunque, un'altra bestia sembra arrivata nella Capitale. Un coccodrillo di grosse dimensioni è stato avvistato ieri nel Tevere da un 60enne che ieri mattina stava pescando sulla sponda del fiume sotto ponte Duca D'Aosta.Ecco allora che, poco dopo le 11, l'uomo è corso sul lungotevere e ha fermato una pattuglia dei vigili che stava gestendo la viabilità nell'area dello stadio. Ma c'è di più: l'avvistamento è stato anche segnalato al 112, il numero unico per le emergenze. Per tutta la mattina pattuglie dei vigili del fuoco hanno battuto le sponde del Biondo tra Ponte Milvio e Ponte Risorgimento. Del coccodrillo nessuna traccia, ma è subito scattata la psicosi.La stessa paura che la scorsa estate ha coinvolto i residenti di Maccarese: «Carabinieri e forestali - racconta il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - hanno effettuato e stanno continuando a fare delle verifiche nei canali. Spero non sia stato il gesto insano di qualche sconsiderato che si è disfatto di un rettile tenuto in casa. Finora nessuna traccia evidente».In effetti il rischio che qualcuno possa essersi sbarazzato di un coccodrillo è più che fondato anche se le guardie zoofile ci vanno caute: «Sarei più orientato verso un grosso esemplare di iguana - spiega Fabio Garigli, esperto di animali esotici - visto che la diffusione è larghissima. Un coccodrillo nel Tevere? L'ambiente, specialmente nell'area segnalata, è quello ideale perché ricco di vegetazione e con poche imbarcazioni. Il microclima dell'acqua, inoltre, è buono per la vita dei rettili di grossa taglia. Chiunque lo avvisti, comunque, avverta subito le forze dell'ordine».Già ieri mattina, intanto, si era creato un vero e proprio capanellello di curiosi per assistere alla cattura. E sui social dei blog di Roma nord la notizia inizia ad essere sempre più pompata come psicosi.