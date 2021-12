C'è sciopero, bimbi a digiuno in due scuole all'Infernetto

È arrivata l'ora del pranzo ma, una volta giunti a mensa, i bambini non hanno trovato niente in tavola. Piatti e pance vuote, infatti, per gli alunni di due scuole dell'Infernetto, dove il pranzo ieri non è mai arrivato.

Il motivo? Lo sciopero che ha riguardato diversi settori lavorativi. Una storia assurda che ha visto coinvolti l'istituto Mozart e il Tullia Zevi. Tra tutti i servizi a rischio per lo sciopero nessuno si aspettava che ci fosse anche quello della mensa.

O, meglio, il pasto dovrebbe rientrare nei servizi minimi garantiti anche durante uno sciopero visto che, ai bambini, sarebbero dovuti arrivare i sacchetti per il pasto con dentro un panino, una bottiglietta di acqua e un frutto. Ma niente, non si è visto neanche il pranzo al sacco. Così le scuole hanno dovuto chiamare le famiglie perché i bambini non potevano restare a senza mangiare fino alle ore 16. Sarebbero dovuti uscire prima ma, a quel punto, le famiglie dell'istituto Mozart e la preside del Tullia Zevi hanno chiamato i carabinieri, ma non ci sono state denunce. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

