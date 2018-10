Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è quella conservata al British Museum. Quella più antica. E quella più moderna. Il Gioco dell'Oca si mette in mostra alla Casina di Raffaello. L'esposizione Il Gioco dell'Oca - Storia e significato di un gioco senza tempo, organizzata da Le Macchine Celibi, racconta le origini e il significato di questo passatempo nato in Italia alla fine del XVI secolo e famoso in tutto il mondo. Che dietro di sé nasconde una storia centenaria e significati simbolici senza tempo. Oltre ai modelli classici, nel percorso espositivo sono presenti anche alcune reinterpretazioni contemporanee, come Il gioco del volo dell'oca dell'artista Maria Lai, diventato anche un'installazione permanente presso il Museo dell'Olio della Sabina, o il Gioco dell'Oca creato da Studiolabo e illustrato da Stefano Marra, ispirato all'insegnamento di Bruno Munari. E alcune tavole realizzate dall'architetto Stefano Ferrante. La mostra inoltre sarà accompagnata da un laboratorio durante il quale i bambini potranno realizzare un tabellone personalizzato completo di pedine e dadi.Casina di Raffaello, fino al 28/10 sab, dom e festivi alle 12 e alle 17; dal 2/11 alle 12 e alle 16,30, 7 e 5 euro, dai 3 ai 14 anni, via della Casina di Raffaello, Villa Borghese. Info e prenot. obbl. 060608.(F. Pic.)riproduzione riservata ®