C'è l'infermiera al telefono: bimba nata con il papà ostetrico

Dà alla luce una bimba in casa ma soltanto grazie alle istruzioni impartite via telefono dal personale del 118, con l'aiuto del marito improvvisatosi ostetrico. È avvenuto proprio ieri a Musile di Piave (Venezia), protagonisti i neogenitori Daisy e Marco, quest'ultimo autore (intorno alle ore 15) della telefonata all'emergenza sanitaria in cui segnalava l'incipienza del parto della sua metà. Dall'altra parte del telefono l'infermiera Michela Costa (dell'equipe coordinata da Paolo Caputo) ha inquadrato la situazione rilevando che non c'era tempo da perdere. Ha dunque iniziato a fornire indicazioni alla partoriente sulla posizione da assumere e sulle spinte da esercitare, mentre al papà ha dato istruzioni per accogliere tra le braccia la neonata: che, dopo il primo vagito, è stata chiamata Linda.